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सीएमपीडीआई ने ड्यूक विवि के साथ किया एमओयू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में, सीएमपीडीआई ने अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी के साथ क्रिटिकल मिनरल्स और सतत विकास के लिए पांच साल का एमओयू किया है। यह समझौता उन्नत अनुसंधान और खनिज लक्षण-निर्धारण में विशेषज्ञता साझा करेगा, जबकि सीएमपीडीआई भारत में तकनीकी आंकड़ों का समन्वय करेगा। यह साझेदारी खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग में सहायक होगी।

सीएमपीडीआई ने ड्यूक विवि के साथ किया एमओयू

रांची। सीएमपीडीआई ने क्रिटिकल मिनरल्स और सतत विकास के क्षेत्र में शोध एवं तकनीकी सहयोग के लिए अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी के साथ पांच साल का एमओयू किया है। इस समझौते के तहत ड्यूक यूनिवर्सिटी उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान, खनिज लक्षण-निर्धारण और प्रक्रिया अनुकूलन में विशेषज्ञता साझा करेगी। वहीं, सीएमपीडीआई भारत में फील्ड ऑपरेशन, सैंपल कलेक्शन और तकनीकी आंकड़ों के समन्वय की जिम्मेदारी संभालेगा। यह साझेदारी देश में खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान को नई दिशा देगी।

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