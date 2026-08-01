सीएमओ को पीएचसी बंद मिली, अधीक्षक समेत स्टाफ का वेतन रोका

बहराइच, संवाददाता। अर्बन पीएचसी नानपारा का शनिवार की सुबह सीएमओ ने निरीक्षण किया। इस दौरान पीएचसी में ताला लगा पाया गया। चौकीदार को बुलवाकर उन्होंने ताला खुलवाया। इस पर सीएमओ ने नाराजगी जताते हुए पूरे स्टाफ का वेतन बाधित कर दिया है। सभी से स्पष्टीकरण तलब किया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ डॉ.संजय कुमार शर्मा शनिवार की सुबह 9:30 बजे अर्बन पीएचसी नानपारा पहुंच गए। इस दौरान पीएचसी में ताला लगा मिला। कुछ मरीज डॉक्टर का इतजार करते पाए गए। सीएमओ के काफी देर तक इंतजार के बाद चौकीदार पहुंचा और गेट का ताला खोला। सीएमओ ने बताया कि चिकित्सा अधिकारी के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि उनका अस्पताल देर से आना।