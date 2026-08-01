Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीएमओ को पीएचसी बंद मिली, अधीक्षक समेत स्टाफ का वेतन रोका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

बहराइच के अर्बन पीएचसी नानपारा का सीएमओ ने निरीक्षण किया, जहां पीएचसी का ताला लगा मिला। चौकीदार को बुलवा कर ताला खुलवाया गया। सीएमओ ने नाराजगी जताते हुए पूरे स्टाफ का वेतन बाधित कर दिया और स्पष्टीकरण मांगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

सीएमओ को पीएचसी बंद मिली, अधीक्षक समेत स्टाफ का वेतन रोका

बहराइच, संवाददाता। अर्बन पीएचसी नानपारा का शनिवार की सुबह सीएमओ ने निरीक्षण किया। इस दौरान पीएचसी में ताला लगा पाया गया। चौकीदार को बुलवाकर उन्होंने ताला खुलवाया। इस पर सीएमओ ने नाराजगी जताते हुए पूरे स्टाफ का वेतन बाधित कर दिया है। सभी से स्पष्टीकरण तलब किया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ डॉ.संजय कुमार शर्मा शनिवार की सुबह 9:30 बजे अर्बन पीएचसी नानपारा पहुंच गए। इस दौरान पीएचसी में ताला लगा मिला। कुछ मरीज डॉक्टर का इतजार करते पाए गए। सीएमओ के काफी देर तक इंतजार के बाद चौकीदार पहुंचा और गेट का ताला खोला। सीएमओ ने बताया कि चिकित्सा अधिकारी के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि उनका अस्पताल देर से आना।

ये भी पढ़ें:Bahraich News: पीएचसी बंद मिलने पर सीएमओ सख्त, पूरे स्टाफ का वेतन रोका

बीच में उठ कर अपने निजी चिकित्सा संस्थान पर चले जाना। अस्पताल में कम समय देना। इस पर पूरे स्टाफ का वेतन बाधित कर दिया गया है। इसके बाद सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा पहुंच कर निरीक्षण किया। मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी पूछा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bahraich Latest News Bahraich News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।