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ऑटो पलटने से पांच घायलों को सीएमओ ने अस्पताल पहुंचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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बाराबंकी में सीएमओ डॉ. रंजन गौतम ने एक सड़क दुर्घटना में घायल पांच लोगों की मदद की। घटना में ऑटो वाहन एक अज्ञात वाहन से टकराकर पलट गया। सभी घायल बहराइच के निवासी थे और उन्हें सीएचसी रामनगर में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

ऑटो पलटने से पांच घायलों को सीएमओ ने अस्पताल पहुंचाया

बाराबंकी। सीएमओ डॉ. रंजन गौतम ने सोमवार सड़क दुर्घटना में घायल हुए पांच लोगों की मदद पहुंचाई। उनके लोधेश्वर महादेवा मेला निरीक्षण दौरान बाराबंकी-बहराइच रोड पर रामपुर खरगी के पास शाम को ऑटो वाहन (यूपी 40 सीटी 6499) अज्ञात वाहन के टक्कर के बाद पलट गया। वह दुर्घटनास्थल पर ऑटो सवार पांच घायल श्रद्धालुओं को एम्बुलेंस से सीएचसी रामनगर भिजवाया। सभी घायल बहराइच जनपद के निवासी हैं। प्राथमिक उपचार के बाद सभी मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

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