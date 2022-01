हिंदी न्यूज़ देश अधिकारियों की नियुक्ति राज्य तय करे, केंद्र नहीं; IAS कैडर नियम में बदलाव पर बोले CM जगन मोहन रेड्डी

अधिकारियों की नियुक्ति राज्य तय करे, केंद्र नहीं; IAS कैडर नियम में बदलाव पर बोले CM जगन मोहन रेड्डी

हिंदुस्तान टाइम्स,नई दिल्ली Dheeraj Pal Sat, 29 Jan 2022 07:12 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.