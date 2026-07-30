मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा पर किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन

सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के निर्देश दिए और बच्चों को चॉकलेट बांटा। विश्वनाथ धाम में पूजन के बाद, सीएम ने समरसता दीप अभियान की शुरुआत की, जिसमें 11 हजार दीप जलाए गए।

वाराणसी, विशेष संवाददाता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन-पूजन कर जनता की सुख-समृद्धि और लोक कल्याण की कामना की। उन्होंने अधिकारियों को सावन में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना एवं आरती की। मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। दर्शन-पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को चॉकलेट दिया। मुख्यमंत्री के आत्मीय व्यवहार से बच्चे और उनके परिजन खुश दिखे।

काशी विश्वनाथ धाम में पूजा यहां से सीएम विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में षोड्शोपचार पूजन किया। उन्होंने प्रदेश और देशवासियों की सुख, शांति, समृद्धि एवं लोक कल्याण की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री के मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने हर-हर महादेव के जयघोष से परिसर को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा सांसद तरुण चुघ, प्रदेश के समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण भी मौजूद रहे।

समरसता दीप अभियान सीरगोवर्धनपुर में जनसभा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा सांसद तरुण चुघ, एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य लाल सिंह आर्य, प्रदेश के समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण आदि नेता नगवां स्थित रविदास पार्क पहुंचे। यहां संत रविदास प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की। फिर रविदास घाट पर दीपोत्सव कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। ‘गुरु रविदास महाराज समरसता दीप अभियान’ के तहत रविदास घाट पर 11 हजार दीप जलाए गए।