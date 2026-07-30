काशी में सीएम: सीर में प्रवचन हॉल की सीएम से मांग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इसके बाद, संत निरंजन दास ने उन्हें सम्मानित किया। सीएम ने मंदिर प्रबंधन से बड़ी बैठक की, जिसमें प्रवचन हॉल बनाने की मांग की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'हर-हर महादेव' के घोष के साथ उनका स्वागत किया।
वाराणसी, संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इसके बाद मंदिर परिसर में वीवीआईपी गेस्ट हाउस में संत निरंजन दास ने सीएम योगी आदित्यनाथ को संत रविदास की फोटो भेंटकर सम्मानित किया। सीएम ने संत निरंजन दास और मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों के साथ करीब 20 मिनट तक बैठक की। जिसमें सीएम से सीरगोवर्द्धनपुर में बड़े प्रवचन हॉल बनाने की मांग रखी गई। पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री अविनाश चंद्र ने सीएम योगी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। सीएम ने मंदिर प्रबंधन के लोगों को आश्वासन दिया। मंदिर परिसर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ‘हर-हर महादेव’ के घोष से सीएम योगी का स्वागत किया।
बैठक में समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल, विधायक अवधेश सिंह, मंदिर ट्रस्ट से केएल सरोवा, निरंजन चीमा, धर्मपाल सेवादार बब्बू आदि मौजूद रहे।इससे पहले रविदास मंदिर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने भी दर्शन किया। संत निरंजन दास से आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा पर संत निरंजन दास के मंदिर आने की जानकारी पर बड़ी संख्या में रैदासी पहुंचे। सीर में रैदास जयंती की तरह मेले जैसा माहौल रहा। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने संत निरंजन दास का दर्शन किया।
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