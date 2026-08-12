तामेश्वरनाथ कॉरीडोर बनाने में सहयोग मांग गए सीएम
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा तामेश्वरनाथ धाम और बाबा बैजूनाथ धाम के विकास पर जोर दिया। उन्होंने तामेश्वरनाथ कॉरिडोर के लिए लोगों से सहयोग की अपील की, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए उत्तम धाम बनाया जा सके। बैजूनाथ धाम के क्षतिग्रस्त मंदिर के निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगे जाएंगे।
संतकबीरनगर, निज संवाददाता। सीएम योगी आदित्य नाथ ऐतिहासिक बाबा तामेश्वरनाथ धाम के साथ ही बाबा बैजूनाथ धाम के विकास का जिक्र कर गए। तामेश्वरनाथ कॉरीडोर के लिए वहां के लोग सहयोग करेगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए उत्तम धाम का निर्माण हो जाएगा। वहीं बैजूनाथ धाम के क्षतिग्रस्त मंदिर के निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगे जाने की बात कहीं।करीब एक साल पूर्व सीएम योगी आदित्य नाथ ने बाबा तामेश्वरनाथ धाम को कॉरीडोर बनाने की घोषणा की थी। वहां विकास कार्य तेजी से हो। इसके लिए सीएम ने साफ तौर पर कहा कि उनकी देवाधिदेव के प्रति आस्था है। हम विरासत का सम्मान करते हैं।
इसलिए तामेश्वरनाथ कॉरिडोर की बात हो रही है। प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के साथ ही उन्हें बसाने की भी व्यवस्था करने की बात की। यहां तक कहे कि वे लोग सहयोग करेंगे तो भावी पीढ़ी के लिए उत्तम धाम का निर्माण होगा। विकास कार्य में पैसे की कमी आड़े हाथ नहीं आएगी। इसके लिए पैसा देंगे,लोग सहयोग तो करें। बैजूनाथ धाम का मंदिर बीच में क्षतिग्रस्त हो गया। धर्मार्थ कार्य विभाग से कहा कि जल्दी से प्रस्ताव मंगाकर क्षतिग्रस्त हुए बैजूनाथ धाम मंदिर के लिए कार्य कराएं। यह कार्य आस्था को सम्मान कराने वाली सरकार ही करा पाएगी।
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