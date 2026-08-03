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जिनके जेब से राममंदिर निर्माण के लिए एक पैसा नहीं निकला, वे लोग कर रहे चंदा चोरी की बातः योगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि एक-डेढ़ सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन लागू किया जाएगा और न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने किसानों के मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधा और बताया कि पीएम मोदी की योजनाओं से किसानों को लाभ हो रहा है।

जिनके जेब से राममंदिर निर्माण के लिए एक पैसा नहीं निकला, वे लोग कर रहे चंदा चोरी की बातः योगी

-मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा- एक-डेढ़ सप्ताह में लागू होगा आउटसोर्स कमीशन, न्यूनतम मानदेय होगा सुनिश्चित -मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र प्रारंभ होने से पहले की पत्रकारों से वार्ता

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लखनऊ, विशेष संवाददाता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र प्रारंभ होने से पहले सोमवार को गरीब, युवा, महिला व किसान के मुद्दे पर विपक्ष को खरी-खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि ये सभी डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता में हैं। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर भी विरोधी दलों के नेताओं पर सवालिया निशाना खड़ा करते हुए कहा कि राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग कर रहे हैं, जिनके जेब से मंदिर निर्माण के लिए एक पैसा भी नहीं निकला। देश-दुनिया इनका दोहरा चरित्र देख रही है।

मुख्यमंत्री विधानसभा का मानसून सत्र

मुख्यमंत्री विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग अयोध्या के मुद्दे को उठा रहे हैं, उन्होंने जयश्रीराम बोलने पर रामभक्तों पर लाठी-गोली चलवाई थी। राम मंदिर के खिलाफ न्यायालय में वकीलों की फौज खड़ी करके इसे बाधित करने का कुत्सित प्रयास किया।

एक-डेढ़ सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन

मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार एक-डेढ़ सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन को लागू करने के साथ ही न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने जा रही है। आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं, रसोइयों व ग्राम चौकीदारों को भी उचित मानदेय प्राप्त हो और उनकी सेवाएं प्रदेश के हित को संवर्धित करने के लिए कार्य करें, इसके लिए अनुपूरक बजट का सहारा लिया गया है।

किसानों को असुरक्षित करने वालों का दोहरा चरित्र

मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जिन लोगों के समय में किसानों के हितों पर कुठाराघात हुआ, जिन्होंने किसानों को खेत के लिए पानी नहीं दिया। उनके हक पर बिचौलियों का वर्चस्व स्थापित कराया और किसानों को असुरक्षित करते हुए उनके जीवन में बदहाली लाने का पाप किया। ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोग आज किसान की बात करके उनके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसके तहत यूपी में 24 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा समेत कई योजनाएं चल रही हैं। किसान अब तीन-चार फसलें लगा रहा है। पैक हाउस के माध्यम से औद्यानिक फसलों का विभिन्न देशों में निर्यात हो रहा है।

संवाद से ही सरकार कर सकी बेहतर काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि नौ वर्ष में संवाद और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के बाद बनी योजनाओं के माध्यम से ही सरकार बेहतर काम कर सकी है। इससे उत्तर प्रदेश के प्रति धारणा बदलने के साथ ही इसे बीमारू राज्य से उबारकर रेवेन्यू सरप्लस व इकॉनमी का ब्रेकथ्रू स्टेट बनाना संभव हो सका।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे युवाओं का अभिनंदन

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुरक्षा व अन्य कारणों से निवेश के बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं। लाखों युवाओं को अपने जनपद, क्षेत्र में नौकरी व रोजगार की गारंटी मिली है। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करते हुए एक जनपद-एक उत्पाद और पीएम विश्वकर्मा आदि योजनाओं से व्यापक बदलाव हुए हैं। करोड़ों नौजवानों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे युवाओं का अभिनंदन किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख आदि मौजूद रहे।

FAQs

मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कमीशन कब लागू करने की घोषणा की?
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक-डेढ़ सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन को लागू किया जाएगा।
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