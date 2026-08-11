सीएम के सहयोग कार्यक्रम से जिले के 15 फरियादियों को मिला न्याय

- सीएम सम्राट चौधरी ने फरियादियों से किया संवाद तो खिल उठे चेहरे, डीएम को सूची मिलते ही

- सीएम सम्राट चौधरी ने फरियादियों से किया संवाद तो खिल उठे चेहरे - जुलाई महीने में आवेदन के बाद डीएम को सूची मिलते ही शुरू हो गई थी कार्रवाई - राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से जुड़े डीएम तनय सुल्तानिया, एसपी राज व विभागों के अधिकारी - आरा, हमारे संवाददाता। मुख्यमंत्री के राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम से जिले के अलग-अलग प्रखंडों के 15 फरियादियों को मंगलवार को न्याय मिल गया।

फरियादियों का संवाद और खुशी इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने फरियादियों से जब संवाद किया, तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। इन फरियादियों की ओर से जुलाई महीने में ही राज्य स्तरीय सहयोग पोर्टल पर अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन किये गये थे। जैसे ही वहां से जिले के डीएम तनय सुल्तानिया को सूची मिली, उसी समय से कार्रवाई शुरू हो गई थी और इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें जानकारी दी गई कि उनकी समस्या का समाधान कर दिया गया। राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम को देखने के लिए कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई थी।

डीएम और अधिकारियों की भूमिका इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से डीएम तनय सुल्तानिया, एसपी राज और संबंधित विभागों के अधिकारी जुड़े रहे। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित इस राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों से आए परिवादियों की समस्याओं को सुना गया। साथ ही उनके त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर भोजपुर जिले से 15 परिवादी पटना पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री से मिले और अपनी-अपनी समस्याओं एवं परिवादों से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री की ओर से परिवादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया।

जन शिकायतों का समाधान - जन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई ही सरकार की प्राथमिकता : डीएम डीएम ने कहा कि जन शिकायतों का त्वरित निष्पादन ही सरकार की प्राथमिकता है। प्रत्येक परिवादी की समस्या का संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि आमजन को शासन प्रशासन का लाभ सहज एवं प्रभावी रूप से प्राप्त हो सके।

डीएम ने बताया कि जिले के 15 फरियादियों की समस्या का समाधान कर दिया गया है। - फरियादियों ने समाधान होने पर सीएम के प्रति आभार जताया फरियादियों ने अपनी समस्या के समाधान हो जाने पर सीएम सम्राट चौधरी के प्रति आभार जताया और खुशी जताई। फरियादियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखने का अवसर मिला। साथ ही समस्या का समाधान भी हो गया। - इन फरियादी ने सीएम के सहयोग कार्यक्रम के लिए दिए थे आवेदन रंजय कुमार, सुमित्रा देवी, शिवबसंत राम, पिंटू सिंह, धनभागवन साह, अजीत कुमार, पवन कुमार, प्रमोद कुमार, कुसुम कुमारी, अवधेश तिवारी, कमलेश कुमार, माधुरी देवी, रवि गिरी, तन्नू सिंह और मनजीत कुमार। - इन विभागों से आयी थीं शिकायतें शिक्षा, सामाजिक कार्य, ऊर्जा, कृषि, भूमि सुधार व राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पुलिस विभाग।