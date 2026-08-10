सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिले के 3 लाख लाभुकों के खाते में पहुंचे 34.43 करोड़
सीएम सम्राट चौधरी ने डीबीटी के जरिए जुलाई की बढ़ी पेंशन राशि का किया अंतरण शि खाते में पहुंचने से लाभुकों में खुशी देखी गई। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अनुसार डीबीटी के माध्यम से पेंशन
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए सोमवार का दिन राहत भरा रहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यभर के छह प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों को बढ़ी हुई दर पर जुलाई 2026 की पेंशन राशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया। इसके तहत रोहतास जिले के 3,00,169 पेंशनधारियों के बैंक खातों में कुल 34 करोड़ 43 लाख 80 हजार रुपये भेजे गए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें