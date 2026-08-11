अररिया जिले के 2,84,258 पेंशनधारियों के खाते में गई 32.59 करोड़ की राशि

सीएम सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अररिया जिले के 2,84,258 पेंशनधारियों के खातों में 32.59 करोड़ की राशि हस्तांतरित की। यह पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। पेंशन राशि बढ़ाकर ₹1100 करने से वृद्धजन, विधवाएं और दिव्यांगजन को मिल रहा आर्थिक लाभ।

अररिया, संवाददाता सोमवार को सीएम सम्राट चौधरी ने राज्यस्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में (डीबीटी) के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित की गई। इसमें अररिया जिले के 2,84,258 पेंशनधारियों के खाते में 32.59 करोड़ की पेंशन राशि हस्तांतरित हुई। यह रिाश डीबीटी के माध्यम से गयी। इस अवसर पर जिला स्तर पर पेंशन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अपर समाहर्ता अनिल कुमार झा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग दिलीप कुमार सहित बड़ी संख्या में लाभुक उपस्थित थे। इधर पेंशन राशि में हुई इस ऐतिहासिक वृद्धि तथा राशि के ट्रांसफर से जिले के वृद्धजन, विधवाएं, दिव्यांगजन एवं अन्य जरूरतमंद लाभार्थियों के बीच उत्साह और खुशी देखी गयी। इस विशेष अवसर को ‘पेंशन उत्सव’ के रूप में मनाया गया। बताया गया कि इसका उद्देश्य समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक संबल का संदेश देना है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार के इस जनकल्याणकारी कार्य का स्वागत करते हुए इसे गरीब, वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला कदम बताया।

विधवा एवं दिव्यांग के लिए आय का मुख्य स्रोत: पेंशन राशि को लगभग तीन गुना बढ़ाकर ₹1100 प्रतिमाह किए जाने से लाखों लाभार्थियों को सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है। वृद्धजन अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति बेहतर ढंग से कर रहे हैं। वहीं विधवा एवं दिव्यांग लाभार्थियों के लिए यह राशि नियमित आय का महत्वपूर्ण स्रोत बना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए यह अतिरिक्त राशि घरेलू आय में सहयोगी और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मूल उद्देश्य ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है और यह निर्णय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेंशन राशि सीधे बैंक खातों में भेजे जाने से लाभार्थियों को समय पर राशि प्राप्त हो रही है। डीबीटी प्रणाली ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी है तथा भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है। इससे लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और सरकारी सहायता सीधे उनके खाते तक पहुंचती है।

पेंशन योजनाओं का विस्तृत विवरण: इसी क्रम में अररिया जिला अन्तर्गत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/ इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा/ इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन/ मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन/ लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन/ बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना के लाभुकों को माह जुलाई 2026 की पेंशन राशि अंतरित की गई है, जो इस है।

क्र -योजना का नाम-लाभुकों की संख्या-कुल राशि

01-सीएम वृद्धजन पेंशन योजना- 1,55,505-17,93,90,000

02-इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना-70,112-7,79,40,800

03-लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना-11,557-1,30,38,300

04-इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय-विधवा पेंशन योजना-20,729-2,59,27,300

05-बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना-25,186-2,84,03,200

06-इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना-1,169-12,94,700