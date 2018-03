...इस काम के लिए महबूबा ने सचिन तेंदुलकर को कहा थैंक्स

जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) कोष से जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के स्कूल की इमारत निर्माण के लिए 40 लाख रुपये देने पर शुक्रिया अदा किया।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ''@सचिन_आरटी का शुक्रिया, जिन्होंने कश्मीर में एक स्कूल की इमारत के निर्माण के लिए एमपीलैड कोष का इस्तेमाल किया। वह मैदान के बाहर भी हम सभी को प्रेरित करना जारी रख रहे हैं।

इस क्षेत्र के इकलौते स्कूल इंपीरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दुर्गमुल्ला का निर्माण 2007 में हुआ था। इसमें कक्षा एक से 10 तक लगभग 1000 छात्र पढ़ते हैं।

Thankful to @sachin_rt for using his MPLAD funds for the contruction of a school building in Kashmir. Even off the field, he continues to inspire us all.