'ऑपरेशन लोटस' के संकेत? कर्नाटक के CM कुमारस्वामी का दावा: हमारे एक विधायक को BJP ने दिया 10 करोड़ का ऑफर

कर्नाटक में एक बार फिर से कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन पर ऑपरेशन लोटस का खतरा मंडराने लगा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बयाने से ऐसा लग रहा है कि कुछ समय तक शांति के बाद कर्नाटक में सरकार गिराने के लिए 'ऑपरेशन लोटस' का डर गठबंधन सरकार को फिर से सताने लगा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके एक विधायक को बुलाया था और पार्टी में शामिल होने के लिए दस करोड़ रुपये का ऑफर भी किया।

मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने मंगलवार को भाजपा पर उनकी पार्टी के एक विधायक को घूस देने की कोशिश का आरोप लगाया। रामनगर में एक गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि सरकार गिराने के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है और कौन इसके पीछे है, वह उसे जानते हैं।

अपने दावे के समर्थन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वह रामनगर से बिदादी जा रहे थे तो सोमवार रात ग्यारह बजे के करीब उनके एक विधायक ने उनसे बात की। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, ''विधायक ने कहा कि आधे घंटे पहले भाजपा के एक नेता ने उन्हें फोन किया। नेता ने कहा कि कल शाम तक सरकार गिरने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया, ''उस नेता ने कहा कि कांग्रेस और जद (एस) के नौ विधायक पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं। नेता ने कहा कि यदि वह (विधायक) सहमत होते हैं तो उनके ठिकाने पर 10 करोड़ रुपये पहुंचा दिए जाएंगे।

