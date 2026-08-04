Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय व स्वास्थ्य योजनाओं की दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

बिल्सी में सीएचसी पर आशा और आशा संगिनी की एक बैठक हुई, जिसमें डॉ. अनिल कुमार गुप्ता और अन्य अधिकारियों ने आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मानदेय की जानकारी दी। बैठक में गर्भवती महिलाओं, बच्चों का टीकाकरण और आयुष्मान भारत कार्ड बनाने पर चर्चा की गई।

आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय व स्वास्थ्य योजनाओं की दी जानकारी

बिल्सी। सीएचसी पर आशा एवं आशा संगिनी की क्लस्टर बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, बीसीपीएम सरवर अली तथा यूपी सीएम फेलो आशीष वर्मा ने आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय से संबंधित प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इस दौरान गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण, सभी आवश्यक जांच, सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव, नवजात और शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों का नियमित टीकाकरण, एचपीवी टीकाकरण, परिवार नियोजन सेवाएं, आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने तथा अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Badaun News Asha Workers
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।