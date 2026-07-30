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सुबह से छाए हैं बादल, गर्मी से राहत, बारिश के आसार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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पीडीडीयू नगर में मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। बादलों की आवाजाही से तापमान में गिरावट आई है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश की संभावना से धान की रोपाई को फायदा होगा। प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है।

सुबह से छाए हैं बादल, गर्मी से राहत, बारिश के आसार

पीडीडीयू नगर, संवाददाता। जिले में गुरुवार की सुबह से ही आसमान पर बादल छाए हुए हैं। बादलों की आवाजाही के कारण लोगों को उमस और तेज गर्मी से राहत मिली। सुबह से धूप नहीं निकलने के कारण मौसम सुहाना बना रहा और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बारिश होने के आसार से धान की रोपाई से किसानों को फायदा मिलेगा। खेतों की नमी बढ़ने के साथ धान सहित अन्य फसलों की बढ़वार में भी मदद मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार वातावरण में नमी बढ़ने और बादलों की सक्रियता के चलते जिले में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

दिनभर बादल छाए रहने और कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और बिजली कड़कने के समय खुले स्थानों में जाने से बचने की अपील की है।

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