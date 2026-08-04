बंद कराए गए बिना मान्यता के संचालित दो विद्यालय, बीईओ सदर ने की कार्रवाई

देवरिया, निज संवाददाता। गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को सदर विकासखंड के अंतर्गत संचालित दो विद्यालयों को बंद कराया गया। खंड शिक्षा अधिकारी देव मुनि वर्मा ने बताया कि पूर्व में निरीक्षण के दौरान बीएस पब्लिक स्कूल गैर-मान्यता प्राप्त संचालित पाया गया था। जिसे बंद करने हेतु नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब न देने और संचालन जारी रखने पर विद्यालय को बंद करा दिया गया। उन्होंने बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत लगभग 50 छात्र-छात्राओं का नामांकन निकटतम परिषदीय विद्यालय में कराने के निर्देश दिए गया। इसी प्रकार अगस्तपार रोड स्थित गैर-मान्यता प्राप्त जीएस कॉन्वेंट स्कूल को भी पूर्व में नोटिस जारी किया गया था बावजूद इसके निरीक्षण में विद्यालय पुन: संचालित पाया गया।