आइसोलेशन वार्ड बंद करने पर विभागाध्यक्ष से मांगा स्पष्टीकरण

स्पष्टीकरण का विवरण

पत्र में पूछा गया है कि प्राचार्य और अधीक्षक की अनुमति के बिना आइसोलेशन वार्ड को किस परिस्थिति में बंद किया गया। वहां कार्यरत नर्सों और अन्य कर्मियों का तबादला क्यों किया गया। पत्र में अधीक्षक के आठ जून के पत्र का भी हवाला दिया गया है, जिसमें चार मई को पत्र जारी कर आइसोलेशन वार्ड बंद किए जाने की बात कही गई थी। मुख्यालय के स्पष्टीकरण के जवाब में डॉ. राजकमल चौधरी ने पूरी व्यवस्था की जानकारी दी है। साथ ही लगाए गए आरोपों को गलत बताया। उन्होंने जवाब दिया कि अधीक्षक ने बिना पूर्व सूचना के मेडिसिन विभाग के इमरजेंसी वार्ड से नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मियों को हटा दिया था। उस समय हीट वेव वार्ड का संचालन इमरजेंसी की तर्ज पर किया जाना था। आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की संख्या बेहद कम होने के बावजूद छह स्टाफ नर्स तैनात थीं। मरीज हित और विभाग के बेहतर संचालन के लिए कर्मियों को इमरजेंसी वार्ड में भेजने का निर्णय लिया गया। डॉ. चौधरी ने स्पष्ट किया कि आइसोलेशन वार्ड को पूर्ण रूप से बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया गया था। मरीज आने पर कर्मियों को वहां भेजने की व्यवस्था थी। उन्होंने आग्रह किया कि वार्ड का संचालन किसी अन्य विभाग से कराया जाए.