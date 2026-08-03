जलवायु परिवर्तन हिमालय पर तेजी से असर डाल रहा : मनोज सिन्हा
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हिमालय में जलवायु परिवर्तन तेजी से असर डाल रहा है। अवंतीपोरा में आयोजित जलवायु सम्मेलन में उन्होंने बताया कि पिछले साल जनवरी से अगस्त के बीच क्षेत्र में लगातार प्राकृतिक आपदाएँ आईं। जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और बादल फटने से बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि हिमालय में जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से असर डाल रहा है और विकास के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों की जरूरत है। अवंतीपोरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक जलवायु सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की तेज गति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल जनवरी से अगस्त के बीच हिमालय में लगभग हर दिन कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आई। उन्होंने कहा कि अकेले जम्मू-कश्मीर में अचानक आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं ने सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया और इससे सड़कें, जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुईं।
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