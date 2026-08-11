Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हिमालयी क्षेत्रों में मानवीय कारणों से खतरा बढ़ा : सरकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

केंद्र सरकार ने बताया कि जलवायु परिवर्तन हिमालयी क्षेत्र में बारिश की घटनाओं की तीव्रता और बारंबारता बढ़ा रहा है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और अन्य आपदाओं में वृद्धि के लिए मानवीय गतिविधियाँ ज़िम्मेदार हैं। सरकार ने एक मल्टी-सेक्टरल सेंट्रल टीम का गठन किया है।

हिमालयी क्षेत्रों में मानवीय कारणों से खतरा बढ़ा : सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि जलवायु परिवर्तन हिमालयी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश की घटनाओं की तीव्रता और बारंबारता को बढ़ा रहा है। साथ ही मानवीय गतिविधियों के कारण खतरा और भी बढ़ गया है। सदन में पूछा गया था कि क्या जलवायु परिवर्तन और अवैज्ञानिक निर्माण गतिविधियां हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं और अन्य आपदाओं में वृद्धि का कारण बन रही हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और अत्यधिक बारिश की घटनाओं की बढ़ती बारंबारता और तीव्रता को देखते हुए सरकार ने एक मल्टी-सेक्टरल सेंट्रल टीम का गठन किया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।