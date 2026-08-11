हिमालयी क्षेत्रों में मानवीय कारणों से खतरा बढ़ा : सरकार
केंद्र सरकार ने बताया कि जलवायु परिवर्तन हिमालयी क्षेत्र में बारिश की घटनाओं की तीव्रता और बारंबारता बढ़ा रहा है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और अन्य आपदाओं में वृद्धि के लिए मानवीय गतिविधियाँ ज़िम्मेदार हैं। सरकार ने एक मल्टी-सेक्टरल सेंट्रल टीम का गठन किया है।
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि जलवायु परिवर्तन हिमालयी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश की घटनाओं की तीव्रता और बारंबारता को बढ़ा रहा है। साथ ही मानवीय गतिविधियों के कारण खतरा और भी बढ़ गया है। सदन में पूछा गया था कि क्या जलवायु परिवर्तन और अवैज्ञानिक निर्माण गतिविधियां हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं और अन्य आपदाओं में वृद्धि का कारण बन रही हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और अत्यधिक बारिश की घटनाओं की बढ़ती बारंबारता और तीव्रता को देखते हुए सरकार ने एक मल्टी-सेक्टरल सेंट्रल टीम का गठन किया है।
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