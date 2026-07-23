जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर काम जरूरी: गवर्नर
रांची में आयोजित दो दिवसीय ‘जलवायु अखाड़ा 2026: रेजिलिएंट झारखंड समिट’ का समापन हुआ। 600 प्रतिभागियों ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बेहतर संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया।
रांची, वरीय संवाददाता। ऑड्रे हाउस में आयोजित दो दिवसीय ‘जलवायु अखाड़ा 2026: रेजिलिएंट झारखंड समिट’ का बुधवार को समापन हुआ। सारथी झारखंड जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क द्वारा आयोजित सम्मेलन में 600 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और न्यायपूर्ण बदलाव (जस्ट ट्रांजिशन) जैसे गंभीर विषयों पर मंथन किया गया।
सम्मेलन का समापन
समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब हम आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करें। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सम्मेलन से प्राप्त सुझावों को जमीनी स्तर पर लागू करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया।
झारखंड की परंपराएं
वहीं, विधायक सरयू राय ने कहा कि झारखंड की परंपरा हमेशा से जल, जंगल और जमीन के संरक्षण से जुड़ी रही है। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए सरकार, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों के साझा प्रयासों को जरूरी बताया। नेटवर्क के प्रतिनिधि मुन्ना कुमार झा ने जानकारी दी कि 43 नागरिक संगठनों का यह गठबंधन राज्य में जलवायु लचीलापन और न्यायपूर्ण बदलाव के लिए निरंतर कार्यरत है।
महत्वपूर्ण मुद्दे
दो दिवसीय इस सम्मेलन में ऊर्जा परिवर्तन, जल सुरक्षा, जैव-विविधता संरक्षण, पंचायत आधारित शासन, स्थानीय रोजगार और जेंडर-संवेदनशील जलवायु कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।
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