Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिन्देश्वरी दूबे कॉलेज में निबंध, भाषण, चित्रकला और मेहंदी प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

प्रतियोगिता के विजेताओं को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया जाएगा पुरस्कृत राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में स्वच्छता पखवाड़ा का हुआ आयोजन

बिन्देश्वरी दूबे कॉलेज में निबंध, भाषण, चित्रकला और मेहंदी प्रतियोगिता

बिहिया। निज संवाददाता वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की संबद्ध इकाई बिन्देश्वरी दूबे महाविद्यालय कटेया में मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. अंजनी सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत छात्र-छात्राओं के बीच स्वच्छता अभियान पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं-निबंध, भाषण, चित्रकला एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान प्राचार्य डॉ. राम जी चौधरी ने स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वच्छ वातावरण में ही स्वच्छ विचारों की उत्पत्ति होती है। इसलिए जीवन में स्वच्छता को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। प्रतियोगिता में दर्जनों छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

ये भी पढ़ें:चित्रों में उकेरी आजादी के दीवानों की झलक

कार्यक्रम के अंत में निर्णायक मंडल की ओर से प्रतिभागियों के प्रदर्शन के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं की घोषणा की गई। महाविद्यालय प्रशासन की ओर से निर्णय लिया गया है कि इन सभी सफल छात्र-छात्राओं को आगामी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समारोहपूर्वक पुरस्कृत किया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।