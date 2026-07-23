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निदेशक ने स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने पर दिया जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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23 जुलाई खूंटी 03 पी खूंटी प्रखंड अंतर्गत  गांव में शौचालय के उपयोग को प्रेरित

निदेशक ने स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने पर दिया जोर

खूंटी, संवाददाता। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की अभियान निदेशक रंजीता हेम्ब्रोम और संयुक्त निदेशक शाशिन्द्र कुमार बड़ाईक ने गुरुवार को खूंटी प्रखंड के खिजरी गांव का दौरा कर स्वच्छता और ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के काम निरीक्षण किया। गुटजोरा पंचायत भवन में आयोजित स्वच्छता संवाद में उन्होंने ग्रामीणों से शौचालय का नियमित उपयोग करने, पात्र परिवारों को शौचालय निर्माण कर 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने तथा स्वच्छता संबंधी व्यवहार अपनाने की अपील की। अधिकारियों ने जल सहियाओं के माध्यम से जनजागरुकता अभियान को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। अधिकारियों ने आगामी ग्राम सभा (जीपीडीपी) में अधिक से अधिक ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा एसएलडब्ल्यूएम योजनाओं को ग्राम विकास योजना में शामिल करने का निर्देश दिया।

कार्यक्रम में किशोरियों और महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया गया। इसके बाद अधिकारियों ने उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश के साथ जिले में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा की और ओडीएफ प्लस अभियान में तेजी लाने, एसएलडब्ल्यूएम कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा गांवों को ओडीएफ प्लस फाइव स्टार श्रेणी में विकसित करने के निर्देश दिए।

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