श्रद्धालुओं को वितरित किए कापड़े के झोले
वाराणसी में श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का संदेश दिया गया। श्रद्धालुओं को कपड़े के झोले वितरित किए गए और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए जनजागरण किया गया। इस अभियान में नमामि गंगे के स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया।
वाराणसी। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में बुधवार को स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत का संदेश गूंजा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए धाम में आए श्रद्धालुओं को कपड़े के झोले वितरित किए गए। नमामि गंगे के स्वयंसेवी सदस्यों ने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर धाम परिसर में स्वच्छता के लिए जनजागरण किया। इस दौरान काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, चंद्रजीत विजय, अभिजीत, बड़ेलाल, नंदिनी आदि ने सहयोग किया।
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