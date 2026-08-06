जल जीवन मिशनः 290 परियोजनाओं से गांवों तक पहुंच रहा स्वच्छ पेयजल

बिजनौर में जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं क्लोरीनयुक्त पेयजल पहुंचाने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। योजना का उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित जल उपलब्ध कराना है। 301 परियोजनाओं में से 170 पूरी हो चुकी हैं, जिससे हजारों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

बिजनौर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत जनपद बिजनौर में ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वच्छ एवं क्लोरीनयुक्त पेयजल पहुंचाने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को ‘हर घर नल से जल‘ उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को सुरक्षित पेयजल मिले और पारंपरिक जल स्रोतों पर निर्भरता कम हो। योजना के दूसरे चरण में गुजरात की एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को जिले के विभिन्न विकास खंडों में 301 परियोजनाओं का कार्य सौंपा गया है। कंपनी के परियोजना प्रबंधक गौरव लवानिया ने बताया कि इनमें से 170 परियोजनाएं पूरी होकर संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) में जा चुकी हैं। वहीं 240 परियोजनाओं में ओवरहेड जलाशयों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है। वर्तमान में 290 परियोजनाओं के माध्यम से ओवरहेड जलाशयों और डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम से नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

लक्ष्य परियोजना प्रबंधक गौरव लवानिया ने बताया कि कंपनी का लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक घर तक स्वच्छ एवं क्लोरीनयुक्त पेयजल पहुंचाना है। सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप किए जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों को जल संरक्षण, पानी के सदुपयोग और पाइपलाइन व घरेलू नल कनेक्शनों के रखरखाव के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है।

ग्रामीण जीवन में दिख रहा बदलाव जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले के हजारों ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही निर्माण कार्यों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। अधिकारियों का कहना है कि शेष ग्राम पंचायतों में कार्य पूरा होने के बाद पूरे जिले के ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित होंगे।

ग्रामीणों से लिया फीडबैक निरीक्षण के दौरान जलनिगम के अधिशासी अभियंता राकेश चौधरी, सहायक अभियंता शुभम सक्सेना, कंपनी के परियोजना प्रबंधक गौरव लवानिया ने गांवों का भ्रमण कर ग्रामीणों से पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता और नियमितता के संबंध में जानकारी ली। ग्रामीणों ने स्वच्छ पेयजल मिलने पर संतोष जताते हुए योजना की सराहना की।

कंपनी को मिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के चेयरमैन श्याम सुंदर अग्रवाल को गुजरात में आयोजित हुरुन स्टार्स ऑफ गुजरात-2025 कार्यक्रम में अवसंरचना एवं जल प्रबंधन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ईपीसी लीडरशिप एक्सीलेंस अवॉर्ड‘ से सम्मानित किया जा चुका है। कंपनी का कहना है कि वह गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ जल जीवन मिशन की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।