जेपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरा अनुसूचित जाति छात्रसंघ
रांची में अनुसूचित जाति छात्रसंघ के प्रदेश संयोजक उपेंद्र रजक ने जेपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पैदल मार्च किया। उन्होंने कहा कि संघ के सैकड़ों छात्र आंदोलन में शामिल हैं। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष सीबीआई जांच और छात्रों की मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की।
रांची। अनुसूचित जाति छात्रसंघ के प्रदेश संयोजक उपेंद्र रजक ने बुधवार को जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के समर्थन में फिरायालाल चौक तक पैदल मार्च किया। उन्होंने कहा कि संघ के सैकड़ों छात्र इस आंदोलन के साथ हैं। कहा, जेपीएससी अध्यक्ष से पूछताछ और गिरफ्तारियों से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सिद्ध होता है। सरकार से मांग की गई कि दोषियों को बचाने के बजाय मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जाए और छात्रों की मांगें अविलंब पूरी की जाएं।
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