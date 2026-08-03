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खेड़ा में दो पक्षों में संघर्ष,12 के खिलाफ केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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खेड़ा गांव में मामूली बात पर दो पक्षों के बीच संघर्ष हो गया, जिसमें चार से पांच लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर छह-छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रविवार को गजेंद्र मज़दूरी के बाद घर लौटते समय विपक्षी लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया।

खेड़ा में दो पक्षों में संघर्ष,12 के खिलाफ केस दर्ज

पहासू क्षेत्र के गांव खेड़ा में मामूली बात पर दो पक्षों में संघर्ष हो गया। दोनों ओर से चार-पांच लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर छह-छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रविवार शाम गजेंद्र मज़दूरी कर वापस घर आ रहा था तभी विपक्षी लोगों ने लाठी डंडों से वार कर उसे लहुलुहान कर दिया झगड़े में दोनों पक्षों के 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है

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