ज्वालापुर में दो पक्षों के बीच पथराव, मामूली विवाद ने बिगाड़ा माहौल
हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली के अहबाब नगर में एक मामूली कहासुनी के बाद दो समुदायों में पत्थरबाजी हुई। वायरल वीडियो में दोनों पक्ष एक-दूसरे पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली के अहबाब नगर में देर रात मामूली कहासुनी के बाद एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर पथराव शुरू हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।वायरल वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। पथराव की घटना से क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।सूचना मिलते ही ज्वालापुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें