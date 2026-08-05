सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास के घर में घुसे यूट्यूबर, परिवार पर खतरे की आशंका जताई
नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने आरोप लगाया है कि यूट्यूबर और मीडियाकर्मियों का एक समूह उनके घर में घुस आया। उन्होंने कहा कि इससे उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। दास ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।
नई दिल्ली, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने बुधवार को आरोप लगाया कि कुछ यूट्यूबर्स और मीडियाकर्मियों का समूह दिल्ली में उनके घर में घुस गया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कथित रूप से घर के अंदरूनी हिस्सों के वीडियो बनाए। इससे उन पर और परिवार पर खतरा बढ़ गया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा का अनुरोध किया है। सौरभ दास सीजेपी की दो दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में हैं। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया, ‘मुझे जानकारी मिली कि बुधवार सुबह 15-20 यूट्यूबर और कथित मीडियाकर्मी मेरे घर के भीतर घुस आए हैं।
इनमें से कई लोग मंगलवार रात से ही घर के बाहर बने हुए थे। इन लोगों ने घर के अंदरूनी हिस्सों के वीडियो बनाए। यह मेरी निजता का उल्लंघन है और इससे मेरी, मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।’ दास ने कहा कि अगर मेरे घर या मुझ पर हमला होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर ये यूट्यूबर और उनके हैंडलर जिम्मेदार होंगे। बाद में एक अन्य पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि इन वीडियो ने कथित रूप से कुछ गुंडों को सक्रिय कर दिया है।उधर, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि पार्टी सांसद राजीव कुमार ने यह मामला संसद में उठाया। दास ने इसके लिए उनका आभार जताया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना को अनुचित बताया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें