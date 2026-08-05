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सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास के घर में घुसे यूट्यूबर, परिवार पर खतरे की आशंका जताई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने आरोप लगाया है कि यूट्यूबर और मीडियाकर्मियों का एक समूह उनके घर में घुस आया। उन्होंने कहा कि इससे उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। दास ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।

सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास के घर में घुसे यूट्यूबर, परिवार पर खतरे की आशंका जताई

नई दिल्ली, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने बुधवार को आरोप लगाया कि कुछ यूट्यूबर्स और मीडियाकर्मियों का समूह दिल्ली में उनके घर में घुस गया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कथित रूप से घर के अंदरूनी हिस्सों के वीडियो बनाए। इससे उन पर और परिवार पर खतरा बढ़ गया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा का अनुरोध किया है। सौरभ दास सीजेपी की दो दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में हैं। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया, ‘मुझे जानकारी मिली कि बुधवार सुबह 15-20 यूट्यूबर और कथित मीडियाकर्मी मेरे घर के भीतर घुस आए हैं।

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इनमें से कई लोग मंगलवार रात से ही घर के बाहर बने हुए थे। इन लोगों ने घर के अंदरूनी हिस्सों के वीडियो बनाए। यह मेरी निजता का उल्लंघन है और इससे मेरी, मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।’ दास ने कहा कि अगर मेरे घर या मुझ पर हमला होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर ये यूट्यूबर और उनके हैंडलर जिम्मेदार होंगे। बाद में एक अन्य पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि इन वीडियो ने कथित रूप से कुछ गुंडों को सक्रिय कर दिया है।उधर, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि पार्टी सांसद राजीव कुमार ने यह मामला संसद में उठाया। दास ने इसके लिए उनका आभार जताया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना को अनुचित बताया।

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