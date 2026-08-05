प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करने झारखंड जाएंगे: दीपके

अपडेट नोट--तीन बॉक्स जोड़े गए हैं --सीजेपी की दो दिवसीय बैठक आज से शुरू

छत्रपति सांभाजीनगर, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को कहा कि वे झारखंड जाएंगे और वहां राज्य लोक सेवा परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करेंगे। महाराष्ट्र में अपने गृहनगर छत्रपति सांभाजीनगर में दीपके ने कहा कि उनका युवा आंदोलन अभी के लिए एक ‘प्रेशर ग्रुप’ (दबाव समूह) के तौर पर काम करेगा, क्योंकि भारत को अभी इसी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज से शुरू हो रही सीजेपी की दो दिवसीय बैठक में मीडिया और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं में लोगों का घटता भरोसा और इथेनॉल-मिश्रित ईंधन व बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।

सीजेपी की कोर टीम की बैठक सीजेपी की कोर टीम की बैठक में दीपके ने कहा कि जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन को पूरे देश से जबरदस्त समर्थन मिला। हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और लोगों की हमसे उम्मीदें भी बढ़ी हैं। इस बैठक में हम तय करेंगे कि संगठन का विस्तार कैसे हो और भविष्य के लिए एक रोडमैप भी तैयार करेंगे। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक उनके मेंटर बने रहेंगे और वे उनसे सलाह लेते रहेंगे।

पार्टी नहीं बनाएंगे इस सवाल पर कि क्या सीजेपी राजनीति में उतरेगी, दीपके ने कहा कि राजनीतिक दलों की हालत बहुत खराब है। लोग सुबह एक पक्ष को वोट देते हैं, लेकिन शाम तक कोई और सरकार बना लेता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अभी के लिए सीजेपी एक दबाव समूह के तौर पर काम करेगा, क्योंकि भारत को अभी इसी की जरूरत है।

दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि वे उन छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग करेंगे, जिन्होंने नीट पेपर लीक और परीक्षा में अन्य गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर सरकारी प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। सीजेपी पूरे भारत में छात्रों के हालिया विरोध प्रदर्शनों में घायल हुए प्रदर्शनकारियों को कानूनी और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।

घर का वीडियो दिखाने पर नाराज इस बीच, सौरव दास ने ‘एक्स’ पर दावा किया कि कुछ यू-ट्यूबर्स ने नई दिल्ली में उनके घर के अंदर के दृश्य दिखाए। उन्होंने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए कहा कि यह न केवल मेरी निजता का उल्लंघन है, बल्कि मेरे और मेरे परिवार के लिए सुरक्षा का गंभीर खतरा भी है। अगर असामाजिक तत्व मेरे घर पर हमला करते हैं, तो ये यू-ट्यूबर्स और उनके ट्रोल हैंडलर्स सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।