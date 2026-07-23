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सीजेपी ने सरकार से वार्ता का न्योता ठुकराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का धरना जारी है। सीजेपी ने पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया, लेकिन सीजेपी ने इसे ठुकराया। सीजेपी की प्रमुख मांगों में सोनम वांगचुक की रिहाई और छात्रों के परिवारों को मुआवजा शामिल हैं।

सीजेपी ने सरकार से वार्ता का न्योता ठुकराया

नई दिल्ली, एजेंसी। पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का जंतर-मंतर पर धरना जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर सीजेपी को मुद्दों पर बातचीत के लिए बुलावा भेजा, लेकिन सीजेपी ने इसे फिर ठुकरा दिया।

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सीजेपी की बातचीत की मांग

सीजेपी नेतृत्व का कहना है कि सरकार बातचीत करना चाहती है तो उसे खुद जंतर-मंतर पर आना चाहिए। हालांकि, उनका कहना है कि वे प्रदर्शनस्थल से इतर किसी तटस्थ स्थान पर भी वार्ता के लिए तैयार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी नेताओं को प्रस्ताव भेजा था कि वे गुरुवार को बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेज सकते हैं। नड्डा ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों से वार्ता के लिए हर वक्त तैयार है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें बुधवार को सरकार के बुलावे की जानकारी नहीं मिली थी। गुरुवार सुबह पुलिस अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नड्डा ने अपने आवास पर बुलाया है।

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सीजेपी की प्रमुख मांगें

sौरभ ने कहा, ‘सीजेपी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हमने इसके लिए किसी के भी घर या कार्यालय पर जाने से साफ इनकार कर दिया है। जनता की अदालत यहीं है। मंत्रियों को लोगों के बीच आना चाहिए। अगर वे बातचीत करना चाहते हैं, तो यह जंतर-मंतर पर ही होनी चाहिए।’ इससे पहले बुधवार को भी सीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह की ओर से बातचीत के बुलावे को ठुकरा दिया था।

सीजेपी की प्रमुख मांगें

सोनम वांगचुक को ‘रिहा’ किया जाए, उनकी यात्राओं पर कोई प्रतिबंध नहीं हो।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या सरकार उन्हें बर्खास्त करे।

पेपर लीक के कारण खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिजनों को एक-एक करोड़ मुआवजा दें।

प्रदर्शनकारी छात्रों-युवाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए, उन पर दर्ज मुकदमे वापस लें।

सरकार ने प्रस्ताव भेजे

केंद्र सरकार की ओर से बुधवार दोपहर से अब तक सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए चार बार औपचारिक प्रस्ताव भेजे हैं। हमारे सभी युवा साथियों के लिए यह खुला निमंत्रण है कि सरकार आपकी सुविधा के अनुसार, किसी भी जगह और किसी भी समय सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है।’

सामान्य प्रश्न

सीजेपी की प्रमुख मांगें क्या हैं?
सोनम वांगचुक को 'रिहा' किया जाए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या उन्हें बर्खास्त किया जाए, और पेपर लीक के कारण खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए।
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