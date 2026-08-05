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प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करने झारखंड जाएंगे: दीपके

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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--सीजेपी की दो दिवसीय बैठक आज से शुरू --संगठन के विस्तार पर है जोर

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करने झारखंड जाएंगे: दीपके

छत्रपति सांभाजीनगर, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को कहा कि वे झारखंड जाएंगे और वहां राज्य लोक सेवा परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करेंगे। महाराष्ट्र में अपने गृहनगर छत्रपति सांभाजीनगर में दीपके ने कहा कि उनका युवा आंदोलन अभी के लिए एक ‘प्रेशर ग्रुप’ (दबाव समूह) के तौर पर काम करेगा, क्योंकि भारत को अभी इसी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज से शुरू हो रही सीजेपी की दो दिवसीय बैठक में मीडिया और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं में लोगों का घटता भरोसा और इथेनॉल-मिश्रित ईंधन व बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।सीजेपी

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की कोर टीम की बैठक में दीपके ने कहा कि जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन को पूरे देश से जबरदस्त समर्थन मिला। हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और लोगों की हमसे उम्मीदें भी बढ़ी हैं। इस बैठक में हम तय करेंगे कि संगठन का विस्तार कैसे हो और भविष्य के लिए एक रोडमैप भी तैयार करेंगे। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक उनके मेंटर बने रहेंगे और वे उनसे सलाह लेते रहेंगे।

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