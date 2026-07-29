अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार की आलोचना की
नई दिल्ली, अभिजीत दीपके ने छात्रों के प्रदर्शनकारियों के प्रति सरकार की अपमानजनक नीति की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं रोकी, तो उनकी कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। इस बीच, कंगना रनौत की टिप्पणी पर दीपके ने कहा कि उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता।
नई दिल्ली, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को छात्र प्रदर्शनकारियों के साथ सरकार के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि यदि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकी गई तो पार्टी जल्द ही देशव्यापी आंदोलन फिर शुरू करेगी। दिल्ली हवाई अड्डे के बाहर पत्रकारों से बातचीत में दीपके ने कहा कि छात्रों को इसी तरह प्रताड़ित किया गया तो हम बहुत जल्द फिर सड़कों पर उतरेंगे। भाजपा सांसद कंगना रनौत की जेन-जी संबंधी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपके ने कहा कि उन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है।
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