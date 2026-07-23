छात्रों के प्रदर्शन को बदनाम करने की रची जा रही साजिश : दीपके

नई दिल्ली, एजेंसी। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार को भाजपा और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए बाहरी लोगों को भेजा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी कर रहे हैं। दीपके ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि छात्रों का विरोध-प्रदर्शन एक माह से अधिक समय से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन दो-तीन दिन से स्थिति बदल गई है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया, ‘विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर खराब करने के लिए बाहरी लोगों को भेजा जा रहा है।’ दीपके ने दावा किया कि भाजपा के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जबकि कथित तौर पर दिल्ली पुलिस ही पत्थरों से भरे ट्रक जंतर-मंतर के पास लेकर आ रही है。