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छात्रों के प्रदर्शन को बदनाम करने की रची जा रही साजिश : दीपके

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि भाजपा और दिल्ली पुलिस पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी कर रहे हैं। दीपके ने पुलिस की बर्बरता को लेकर अदालत में जाने की बात कही और सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने का आग्रह किया।

छात्रों के प्रदर्शन को बदनाम करने की रची जा रही साजिश : दीपके

नई दिल्ली, एजेंसी। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार को भाजपा और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए बाहरी लोगों को भेजा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी कर रहे हैं। दीपके ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि छात्रों का विरोध-प्रदर्शन एक माह से अधिक समय से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन दो-तीन दिन से स्थिति बदल गई है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया, ‘विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर खराब करने के लिए बाहरी लोगों को भेजा जा रहा है।’ दीपके ने दावा किया कि भाजपा के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जबकि कथित तौर पर दिल्ली पुलिस ही पत्थरों से भरे ट्रक जंतर-मंतर के पास लेकर आ रही है。

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पुलिस की कार्रवाई पर सवाल

दीपके ने छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भी पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस ‘बर्बर’ कार्रवाई को अंजाम देने वाले अधिकारियों को वह अदालत तक लेकर जाएंगे।

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सोनम से अनशन खत्म करने का आग्रह

दीपके ने कहा कि उन्होंने सोनम वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का अनुरोध किया है। दीपके ने कहा कि आंदोलन शुरू हुए गुरुवार को 34 दिन बीत चुके हैं, जबकि अस्पताल में वांगचुक का अनशन 26वें दिन भी जारी रहा। दीपके ने कहा कि वांगचुक के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता है।

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अभिजीत दीपके ने किस पर निशाना साधा?
अभिजीत दीपके ने भाजपा और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा।

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