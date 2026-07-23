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सीजेपी ने आज देशभर में प्रदर्शन की अपील की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सीजेपी ने छात्रों, युवाओं और अभिभावकों से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की अपील की है। 'हर जिला, एक दिन, एक मांग' के नारे के साथ विभिन्न सभाएं आयोजित की जाएंगी। लोग जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों का समर्थन करेंगे और पुलिस की कार्रवाई में घायलों के लिए एकजुटता दिखाएंगे।

सीजेपी ने आज देशभर में प्रदर्शन की अपील की

नई दिल्ली, एजेंसी। सीजेपी ने शुक्रवार को देशभर में छात्रों, युवाओं और अभिभावकों से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है। पार्टी की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। पार्टी के अनुसार, शुक्रवार को देशभर में ‘हर जिला, एक दिन, एक मांग’ के नारे के साथ सभाओं और विरोध-प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभाओं में शामिल होने वाले लोग जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों-युवाओं की मांगों को पढ़ेंगे और पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों, अभिभावकों के समर्थन में एकजुटता दिखाएंगे।

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