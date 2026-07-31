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ऑनलाइन मध्यस्थता को सिर्फ एआई के भरोसे नहीं छोड़ सकते : सीजेआई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ऑनलाइन मध्यस्थता में पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जयपुर में आयोजित कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जबकि तकनीक मदद कर सकती है, इंसानी सहानुभूति और माफी आवश्यक है। प्रशिक्षित मध्यस्थों की भूमिका को महत्व दिया गया।

ऑनलाइन मध्यस्थता को सिर्फ एआई के भरोसे नहीं छोड़ सकते : सीजेआई

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शुक्रवार को को कहा कि ऑनलाइन मध्यस्थता को पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के भरोसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि एआई में इंसानी आवाज तो हो सकती है, लेकिन वह ‘इंसानी सहानुभूति और माफी’ नहीं दिखा सकता। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मध्यस्थता मुख्य रूप से प्रशिक्षित मध्यस्थों द्वारा की जानी चाहिए। जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, सीजेआई ने कहा कि तकनीक और ऑनलाइन विवाद समाधान कॉमनवेल्थ के सबसे दूर-दराज के इलाकों तक मध्यस्थता सेवाएं पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इंसानी दखल जरूरी होगा।

उन्होंने कहा कि मैं उस व्यावहारिक विचार का स्वागत करता हूं, लेकिन एक चेतावनी के साथ जिसे आप अपने सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म के जरिए प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं। ऑनलाइन मध्यस्थता को पूरी तरह से एआई-आधारित सॉफ्टवेयर पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि उनमें इंसानी आवाज हो सकती है, लेकिन वे इंसानी सहानुभूति और माफी नहीं दिखा पाएंगे। मेरा सुझाव है कि ऑनलाइन मध्यस्थता मुख्य रूप से प्रशिक्षित मध्यस्थों द्वारा ही की जानी चाहिए। सीजेआई ने यह भी कहा कि मध्यस्थता को अब मुकदमेबाजी से कमतर नहीं माना जाना चाहिए।

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