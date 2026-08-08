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पिछले दशकों की तुलना में लंबित मुकदमे कम हुए : सीजेआई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालतों में मुकदमों का बैकलॉग अब पहले जैसा नहीं रहा है। तकनीकी उपायों से जल्दी न्याय सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के अच्छे परिणाम मिले हैं। नालसा के सम्मेलन में उन्होंने कानूनी सहायता के महत्व और समुदायों की समस्याओं को उनकी भाषाओं में सुनने पर जोर दिया।

पिछले दशकों की तुलना में लंबित मुकदमे कम हुए : सीजेआई

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि देश में अदालती केसों का बैकलॉग अब वैसा नहीं है जैसा 10 या 20 साल पहले था, और मुकदमों के तेजी से निपटारे के लिए तकनीक के जरिए बनाई गई अलग-अलग योजनाओं के ‘बहुत अच्छे नतीजे’ मिले हैं। अदालतों में लंबे समय से लंबित मुकदमों के बारे में पूछे जाने पर सीजेआई ने पत्रकारों से कहा कि मुकदमों के बैकलॉग के कई कारण हैं और उन्हें धीरे-धीरे व्यवस्थित तरीके से सुलझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में मुकदमों का बैकलॉग अब वैसा नहीं है जैसा 10 या 20 साल पहले था।

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उन्होंने कहा कि हमने तकनीक के जरिए मुकदमों के तेजी से निपटारे के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, और इनके बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं।इंदौर में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (नालसा) के पश्चिम जोन के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्याय तक लोगों की असरदार पहुंच के लिए बातचीत, सम्मान और सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानूनी मदद का मकसद सिर्फ केस निपटाना नहीं, बल्कि लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना भी है। सीजेआइ ने ने जोर दिया कि अलग-अलग समुदायों की शिकायतों और मुश्किलों को उनकी अपनी भाषाओं में सुना जाना चाहिए। कानूनी सेवा प्राधिकरणों से जुड़े वॉलंटियर्स को ‘न्यायिक सेना’ का हिस्सा बताते हुए सीजेआई ने कहा कि वे सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज शामिल हुए।

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