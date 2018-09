प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने अगले CJI के लिए रंजन गोगोई के नाम की सिफारिश की

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने मंगलवार को केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने अगले प्रधान न्यायाधीश पद के लिए न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के नाम की सिफारिश की है।

Chief Justice of India office has sent the letter to the Union of India (UOI) recommending Justice Ranjan Gogoi as the next Chief Justice of India: Sources pic.twitter.com/dtGzou2AKp