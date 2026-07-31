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शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित रूप से टीबी जांच सुनिश्चित करें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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सिविल सर्जन साहिर पाल ने शहरी क्षेत्र में युवा मैत्री केंद्रों के संचालन को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। सभी शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी जांच को नियमित किया जाएगा, और जांच की सुविधा न होने पर सैंपल निकटवर्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजे जाएंगे। एएनएम को गर्भवती महिलाओं की नियमित काउंसिलिंग भी करने के लिए कहा गया।

शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित रूप से टीबी जांच सुनिश्चित करें

शहरी क्षेत्र में संचालित युवा मैत्री केंद्रों के संचालन को प्रभावी बनाएं, यह निर्देश सिविल सर्जन साहिर पाल ने दी है। कहा कि सभी शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित रूप से टीबी जांच सुनिश्चित करने तथा जिन संस्थानों में जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां से सैंपल संग्रह कर निकटवर्ती शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने निर्देशित किया गया कि सभी एएनएम अपने कार्यक्षेत्र की आंगनबाड़ी में आने वाली गर्भवती महिलाओं की नियमित काउंसिलिंग करें।

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