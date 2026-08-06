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औचक निरीक्षण में 7 चिकित्सक-कर्मी गायब, सिविल सर्जन ने रोका वेतन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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मधुबनी में स्वास्थ्य संस्थानों पर लापरवाही के खिलाफ सिविल सर्जन डॉ. हरेंद्र कुमार ने कठोर कदम उठाए हैं। 4 अगस्त को की गई औचक निरीक्षण में सात चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित पाए गए। सभी को वेतन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया गया है और स्पष्टीकरण मांगा गया है।

औचक निरीक्षण में 7 चिकित्सक-कर्मी गायब, सिविल सर्जन ने रोका वेतन

मधुबनी। जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में लापरवाही पर सिविल सर्जन डॉ. हरेंद्र कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। 4 अगस्त को किए गए औचक निरीक्षण में तीन स्वास्थ्य केंद्रों से सात चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से अनुपस्थित मिले। इसके बाद सिविल सर्जन ने सभी के वेतन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश देते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है। सिविल सर्जन ने पंडौल प्रखंड के सरिसव पाही अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, झंझारपुर के सिमरा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा अररिया संग्राम ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण किया।

उपस्थिति पंजी की जांच

उपस्थिति पंजी की जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं। सरिसव पाही अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉ. अमित सौरभ 1 अगस्त से 4 अगस्त तक तथा रूपम कुमारी 4 अगस्त को बिना सूचना अनुपस्थित पाई गईं। वहीं सिमरा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉ. संजय राय और डॉ. गौतम कुमार 1 अगस्त से 4 अगस्त तक ड्यूटी से नदारद मिले। अररिया संग्राम ट्रॉमा सेंटर में डॉ. कृष्णकांत करुणाकर और डॉ. मधुसूदन कुमार 4 अगस्त को अनुपस्थित पाए गए। इसके अलावा जीएनएम रंजू कुमारी 2 अगस्त से 4 अगस्त तक तथा नेत्र सहायक पूर्णेंदु कुमार झा 3 अगस्त से 4 अगस्त तक बिना सूचना अनुपस्थित मिले।

स्पष्टीकरण और विभागीय कार्रवाई

सिविल सर्जन ने सभी अनुपस्थित चिकित्सकों एवं कर्मियों को तीन दिनों के अंदर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। स्पष्ट किया गया है कि संतोषजनक जवाब मिलने तक अनुपस्थित अवधि का वेतन अवरुद्ध रहेगा। साथ ही संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को भी दो दिनों के भीतर अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपना प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

लापरवाही पर सख्त संदेश

सिविल सर्जन डॉ. हरेंद्र कुमार ने कहा कि मरीजों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ड्यूटी से अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

सिविल सर्जन का नाम क्या है?
सिविल सर्जन का नाम डॉ. हरेंद्र कुमार है।
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