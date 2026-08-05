Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दस्तावेज लेकर बीएलओ के सामने हुए पेश सिटी मजिस्ट्रेट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
Follow us on Google News
share

कमलेश कुमार हल्द्वानी में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने अपने दस्तावेज़ लेकर बूथ पर सत्यापन कराया। उनके मतदाता अभिलेख में पिता के नाम में विसंगति थी, जिसे सुधारने के लिए उन्होंने आवश्यक दस्तावेज पेश किए। यह अभियान मतदाता सूची की जानकारियों का सत्यापन कर रहा है।

दस्तावेज लेकर बीएलओ के सामने हुए पेश सिटी मजिस्ट्रेट

कमलेश कुमार हल्द्वानी। जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी स्वयं अपने दस्तावेज लेकर सत्यापन कराने बूथ पर पहुंचे। उनके मतदाता अभिलेख में पिता के नाम में विसंगति थी, जिसे ठीक कराने के लिए उन्होंने महिला डिग्री कॉलेज स्थित बूथ पर बीएलओ के समक्ष पासपोर्ट समेत अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए।जिले में एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची में दर्ज जानकारियों का सत्यापन किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Roorki News: बूथ पर पहुंचे विधायक, बीएलओ के हस्ताक्षरों पर उठाए सवाल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haldwani Haldwani News Haldwani Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।