दस्तावेज लेकर बीएलओ के सामने हुए पेश सिटी मजिस्ट्रेट
कमलेश कुमार हल्द्वानी में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने अपने दस्तावेज़ लेकर बूथ पर सत्यापन कराया। उनके मतदाता अभिलेख में पिता के नाम में विसंगति थी, जिसे सुधारने के लिए उन्होंने आवश्यक दस्तावेज पेश किए। यह अभियान मतदाता सूची की जानकारियों का सत्यापन कर रहा है।
कमलेश कुमार हल्द्वानी। जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी स्वयं अपने दस्तावेज लेकर सत्यापन कराने बूथ पर पहुंचे। उनके मतदाता अभिलेख में पिता के नाम में विसंगति थी, जिसे ठीक कराने के लिए उन्होंने महिला डिग्री कॉलेज स्थित बूथ पर बीएलओ के समक्ष पासपोर्ट समेत अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए।जिले में एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची में दर्ज जानकारियों का सत्यापन किया जा रहा है।
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