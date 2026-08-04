रुद्राभिषेक के मंत्रों के साथ महादेव के जयकारों से गूंजा धनबाद
सावन की पहली सोमवारी पर शहर में भक्ति का माहौल था। भक्तों ने मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया और दिव्य श्रृंगार किया। विभिन्न स्थानों पर महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महिलाएं कीर्तन में लगी रहीं। पूजा-पाठ का यह उत्सव पूरे दिन चलता रहा।
सावन की पहली सोमवारी पर रिमझिम फुहारों के बीच पूरा शहर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। मंदिरों में रुद्राभिषेक के मंत्रों के साथ महाआरती के श्लोक से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। शिवालयों ने अपने-अपने पास के मंदिरों में पहुंच कर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। भगवान शिव को दूध, दही, मधु, गंगाजल के साथ भांग, धतूरा और बेलपत्र चढ़ा कर मनोकामनाएं मांगी गईं। जगह-जगह मंदिरों में सोमवारी पर महादेव का दिव्य शृंगार किया गया और मंदिरों को फूल मालाओं व आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया। कतरास रोड मटकुरिया स्थित श्रीश्री 1008 बाबा भूतनाथ महादेव मंदिर में उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर बाबा का दिव्य महाकाल रूप में शृंगार किया गया।
पूजन के बाद बाबा की महाआरती हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। खड़ेश्वरी मंदिर में शिव आराधना में डूबे भक्तों का तांता लगा रहा। यहां महादेव का भव्य रुद्राभिषेक और विशेष श्रृंगार किया गया। रात तक भक्त भोलेनाथ की अराधना में लीन दिखे। इससे पहले शाम में मंदिर में शिव महाआरती का आयोजन हुआ। मां दुर्गा की भी आरती हुई। बिनोद नगर त्रिमूर्ति मंदिर में सुबह से जालार्पण के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। मुहल्ले लोग आरती में शामिल हुए। भजन-कीर्तन का दौर चलते रहा। भुईंफोड़ मंदिर में सुबह चार बजे मंगला आरती हुई। इस विशेष आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इसके बाद भोलेनाथ का रुद्राभिषेक हुआ और भक्तों ने कतार में लगकर शिवलिंग पर जलार्पण किया। महादेव के साथ-साथ भक्तों ने मंदिर परिसर में स्थापित मां दुर्गा, राधा-कृष्ण और हनुमान जी समेत अन्य देवी-देवताओं की भी पूजा की।पॉलीटेक्निक रोड स्थित दानीनाथ शिव मंदिर में शिवलिंग का शृंगार किया गया। यहां भी स्थानीय श्रद्धालुओं की भीड़ जलार्पण के लिए लगी रही। महिलाओं की मंडली ने कीर्तन कर शिव और पार्वती की आराधना की। धीरेंद्रपुरम स्थित शिव शक्ति मंदिर, पुलिस लाइन शिव मंदिर, बेकारबांध शिव मंदिर में भी पूजन के लिए भीड़ उमड़ी।
लेखक के बारे मेंRavikant Jha
शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।
परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।
करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन