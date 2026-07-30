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सीआईएसफ की 26 महिला कमांडों आमने-सामने की लड़ाई के लिए तैयार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसफ) की 26 महिला कमांडों को आतंकवाद-रोधी ड्रिल और आधुनिक हथियारों के साथ प्रशिक्षण दिया गया है। यह महिलाओं की ऑपरेशनल भूमिका को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वे अब जल्द ही देशभर के एयरपोर्ट पर तैनात की जाएंगी।

सीआईएसफ की 26 महिला कमांडों आमने-सामने की लड़ाई के लिए तैयार

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसफ) की 26 महिला कमांडों आमने-सामने की लड़ाई के लिए तैयार की गईं हैं। इन्हें आधुनिक हथियारों के साथ प्रशिक्षण दिया गया है। इन महिला कमांडो को आतंकवाद-रोधी ड्रिल के लिए भी तैयार किया गया है। जानकारी के अनुसार, यह सीआईएसफ के लिए महिलाओं की ऑपरेशनल भूमिका को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

महिलाओं की भूमिका

यह बैच 28 जुलाई को बेंगलुरु की 10वीं रिजर्व बटालियन से पास आउट हुआ। अफसरों के अनुसारी, पूरी तरह से महिलाओं वाली क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) कमांडो के इस पहले बैच ने चार हफ़्ते की खास और बेहद कठिन प्रशिक्षण पूरा किया है। इसके बाद अब देशभर के एयरपोर्ट से चुनी गईं 26 महिला कमांडो अपनी-अपनी यूनिट में लौटेंगी। वहां इन्हें जरूरत के आधार पर महिला क्यूआरटी स्क्वॉड के तौर पर तैनात किया जाएगा। इस संबंध में सीआईएसएफ की एडिशनल डायरेक्टर जनरल (एडीजी) बिनीता ठाकुर ने कहा कि महिलाएं अब सिर्फ सुरक्षा टीम में हिस्सा लेने वाली नहीं हैं, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था में सबसे आगे सक्रिय भूमिका निभाने वाली बन रही हैं। नई पास आउट कमांडो को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा कि यह फैसला आंतरिक सुरक्षा में महिलाओं की भूमिक को पूरी तरह से बदल देगा।

प्रश्न और उत्तर

महिला कमांडो ने किस तरह का प्रशिक्षण लिया है?
महिला कमांडो को आतंकवाद-रोधी ड्रिल और आधुनिक हथियारों के साथ प्रशिक्षण दिया गया है।

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