वेस्ट मोदीडीह से 15 टन अवैध कोयला जब्त
कतरास में सीआईएसएफ ने वेस्ट मोदीडीह क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान करीब 15 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। जब्त कोयला कतरास क्षेत्रीय प्रबंधन को सौंपा गया और जेसीबी मशीन से अवैध खनन के मुहाने को बंद कर दिया गया।
सिजुआ। कतरास सीआईएसएफ ने गुरुवार को वेस्ट मोदीडीह क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी कर करीब 15 टन अवैध कोयला जब्त किया। जब्त कोयला कतरास क्षेत्रीय प्रबंधन को सौंप दिया गया, जबकि जेसीबी मशीन से अवैध खनन के मुहाने को बंद कर दिया गया।
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