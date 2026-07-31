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वेस्ट मोदीडीह से 15 टन अवैध कोयला जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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कतरास में सीआईएसएफ ने वेस्ट मोदीडीह क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान करीब 15 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। जब्त कोयला कतरास क्षेत्रीय प्रबंधन को सौंपा गया और जेसीबी मशीन से अवैध खनन के मुहाने को बंद कर दिया गया।

वेस्ट मोदीडीह से 15 टन अवैध कोयला जब्त

सिजुआ। कतरास सीआईएसएफ ने गुरुवार को वेस्ट मोदीडीह क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी कर करीब 15 टन अवैध कोयला जब्त किया। जब्त कोयला कतरास क्षेत्रीय प्रबंधन को सौंप दिया गया, जबकि जेसीबी मशीन से अवैध खनन के मुहाने को बंद कर दिया गया।

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