एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में दी जानकारी

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सीआईएसएफ को प्रदत्त एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रभावी उपयोग करते हुए सीआईएसएफ यूनिट सीसीएल दरभंगा ने कमांडेंट राजप्रताप सिंह के नेतृत्व में जुलाई माह के दौरान अवैध कोयला तस्करी के विरुद्ध व्यापक एवं सघन अभियान चलाया गया। इस अभियान के परिणामस्वरूप अवैध कोयला कारोबारियों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है तथा कई अवैध कारोबारी अपना स्थान बदलने के लिए मजबूर हो गए हैं।

कदम उठाए जा रहे हैं

सीआईएसएफ द्वारा केवल छापेमारी अभियान ही नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर बड़े वाहनों से परिवहन किए जा रहे कोयले की भी जांच की जा रही है। इससे अवैध कोयला तस्करों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। इसी क्रम में शुक्रवार को महिला क्लब ढोरी में कमांडेंट राजप्रताप सिंह के नेतृत्व में सैनिक सम्मेलन सह ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। बल सदस्यों को एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई तथा कर्तव्य निर्वहन के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बल सदस्यों को ईमानदारी, सच्ची निष्ठा एवं पूर्ण समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। वहीं जुलाई माह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सीआईएसएफ कर्मियों को उनके सराहनीय योगदान एवं कर्तव्यनिष्ठा के लिए सम्मानित भी किया गया।