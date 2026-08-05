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सटीक इंटेलिजेंस और बेहतर तालमेल से मजबूत होगी सुरक्षा: सुधीर कुमार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची, विशेष संवाददाता। सीआईएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक सुधीर कुमार ने 4 और 5 अगस्त को धुर्वा में सीआईएसएफ मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की और विशेष रूप से कोयला क्षेत्र की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। बैठक में नई कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति बनी।

सटीक इंटेलिजेंस और बेहतर तालमेल से मजबूत होगी सुरक्षा: सुधीर कुमार

रांची, विशेष संवाददाता। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के अतिरिक्त महानिदेशक सुधीर कुमार ने 4 और 5 अगस्त को धुर्वा स्थित सीआईएसएफ ईस्टर्न सेक्टर मुख्यालय का दो दिवसीय दौरा किया। मुख्यालय पहुंचने पर सीआईएसएफ जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान उनकी अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय परिचालन समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार और झारखंड की सीआईएसएफ इकाइयों की सुरक्षा तैयारियों तथा वर्तमान व्यवस्था का जायजा लिया गया।

समीक्षा बैठक

समीक्षा बैठक के दौरान अतिरिक्त महानिदेशक ने विशेष रूप से कोयला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कोयला उत्पादन व परिवहन से जुड़े संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ करने, विभिन्न इकाइयों के मध्य समन्वय बढ़ाने और खुफिया सूचनाओं का सटीक उपयोग करने पर बल दिया। इसके अलावा, खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर एक्ट) के नवीनतम संशोधनों और सुरक्षा प्रबंधन पर उनके संभावित प्रभावों पर भी गहन विचार-विमर्श हुआ।

नई कार्ययोजना

बैठक में मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर संसाधनों के प्रभावी उपयोग और बदलती सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप नई कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति बनी। अतिरिक्त महानिदेशक ने अधिकारियों व जवानों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए सीआईएसएफ को अपनी परिचालन क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को लगातार मजबूत करना होगा।

उपस्थित अधिकारी

बैठक में ईस्टर्न सेक्टर के महानिरीक्षक प्रबोध चंद्र, सीसीएल मुख्यालय के उप महानिरीक्षक सुमंत सिंह, बोकारो स्टील प्लांट के उप महानिदेशक जितेंद्र तिवारी, ईस्टर्न सेक्टर के उप महानिदेशक प्रनीत चंद्र, ईस्ट जोन-1 के उप महानिदेशक अमित माथुर, बीसीसीएल धनबाद के उप महानिदेशक राजीव मिश्रा सहित बिहार-झारखंड के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीआईएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक ने कब दौरा किया?
अतः महानिदेशक ने 4 और 5 अगस्त को दौरा किया।
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