सीआईएसएफ ने जुलाई में 46 छापे में 10 लाख का अवैध कोयला बरामद किया

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सीआईएसएफ को प्रदत्त शक्तियों का प्रभावी उपयोग करते हुए, सीसीएल करगली ने जुलाई में अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। 46 छापेमारी में 395.480 टन अवैध कोयला बरामद हुआ। सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और संबंधित हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।

करगली, प्रतिनिधि। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सीआईएसएफ को प्रदत्त एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रभावी उपयोग करते हुए सीआईएसएफ यूनिट सीसीएल करगली ने कमांडेंट राजप्रताप सिंह के नेतृत्व में जुलाई माह के दौरान अवैध कोयला तस्करी के विरुद्ध व्यापक एवं सघन अभियान चलाया गया।

अवैध कोयला की बरामदगी कुल 46 छापामारी में 395.480 मीट्रिक टन अवैध कोयला बरामद किया गया। बरामद कोयले का सरकारी राजस्व के अनुसार अनुमानित मूल्य 10,07,588 रुपये है। इसके अतिरिक्त 7 मामलों में एमएमडीआर अधिनियम के तहत स्थानीय पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। कुल 36 वाहनों को जब्त कर स्थानीय पुलिस को विधिक कार्रवाई हेतु सुपुर्द किया गया। जब्त वाहनों में 26 मोटर साइकिल, 1 स्कूटी, 3 स्कूटर, 4 ऑटो तथा 2 पिकअप वाहन शामिल हैं।

विधिक कार्रवाई वर्तमान में सीआईएसएफ राजमार्गों पर कोयला लदे वाहनों के दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है, जिससे अवैध परिवहन के प्रयासों को विफल किया जा रहा है। साथ ही अवैध कोयला तस्करी से जुड़े नेटवर्क की पहचान कर उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जा रही है, ताकि रात के अंधेरे में होने वाले अवैध परिवहन एवं काली कमाई के नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए भारत सरकार के जीरो कोल लीकेज के लक्ष्य को सफल बनाया जा सके।

जनसहभागिता और हेल्पलाइन वहीं जनसहभागिता को इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति मानते हुए सीआईएसएफ ने कोयला भंडारण, परिवहन अथवा अन्य अवैध गतिविधियों से संबंधित सूचना देने हेतु हेल्पलाइन नंबर 7484974774 जारी किया है। इस नंबर पर प्राप्त प्रत्येक सूचना पर त्वरित एवं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।