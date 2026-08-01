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कारो माइंस के डीसीसीपीएल पैच में छापामारी में सौ टन अवैध कोयला एवं 50 बाइक जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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सीआईएसएफ एवं सीसीएल प्रबंधन की संयुक्त टीम ने विशेष छापामारी अभियान चलाया, अज्ञात लोग बोरियों में कोयला भरकर बाइक द्वारा अवैध परिवहन करते पाए गए

कारो माइंस के डीसीसीपीएल पैच में छापामारी में सौ टन अवैध कोयला एवं 50 बाइक जब्त

बेरमो कोयलांचल में सीआईएसएफ के द्वारा कोयला चोरी रोकने को लेकर छापामारी अभियान व कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में शनिवार को सुबह 5 से 8 बजे तक योजनाबद्ध ढंग से कारो माइंस अंतर्गत डीसीसीपीएल पैच में कंपनी द्वारा संचालित कोयला खनन क्षेत्र में विशेष छापामारी अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व डीके पाण्डेय एवं एएसओ (बीएंडके) पीएन सिंह ने किया। इससे पहले इसकी सूचना की पुष्टि होने के उपरांत सीआईएसएफ यूनिट, सीसीएल करगली के कमांडेंट राज प्रताप सिंह ने तत्काल बीएंडके महाप्रबंधक संजय झा एवं संबंधित सुरक्षा अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद सीआईएसएफ एवं सीसीएल प्रबंधन की संयुक्त टीम ने धमक दी।

छापामारी के दौरान बड़ी संख्या में अज्ञात लोग बोरियों में कोयला भरकर बाइक द्वारा अवैध परिवहन करते पाए गए। संयुक्त टीम को देखते ही सभी तस्कर निकटवर्ती जंगल की ओर भाग निकले। इसके पश्चात संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान डीसीसीपीएल पैच के आसपास के क्षेत्र से 50 बाइक तथा बोरियों में भरा हुआ अवैध कोयला बरामद कर जब्त किया गया। जब्त कोयले का वजन कराए जाने पर उसका कुल वजन 100.080 टन पाया गया। प्राथमिक जांच में यह कोयला सीसीएल बीएंडके प्रक्षेत्र से संबंधित पाया गया। जब्त कोयले के संबंध में कोई वैध चालान प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही कोई व्यक्ति उसके स्वामित्व का दावा करने सामने आया। सीसीएल प्रबंधन द्वारा एसीसी जारी करते हुए जब्त कोयले का अनुमानित मूल्य ₹4,23,671 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं जब्त बाइकों एवं कोयले के संबंध में एमएमडीआर अधिनियम के तहत गांधीनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई प्रचलित है। सीआईएसएफ एवं सीसीएल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि कोयले के अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार के संयुक्त अभियान निरंतर चलाए जाएंगे तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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