सीआईएसएफ की 2 बटालियन की बेवाना में होगी स्थापना, 50 करोड़ मंजूर

अम्बेडकरनगर। अरसे से जनपद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानि सीआईएसएफ बटालियन की स्थापित करने की कवायद हो रही थी। शासन प्रशासन की कवायद अब अंतिम मुकाम पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार के गृह विभाग ने अब सीआईएसएफ के दो बटालियन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। साथ ही करीब 50 एकड़ जमीन के लिए 50 करोड़ रुपए भी जारी हो गया है। बटालियन के लिए बेवाना में जमीन चिन्हित है। सीआईएसएफ बटालियन के दो यानि 200 जवानों का केंद्र सदर अकबरपुर तहसील के बेवाना में थाने के पश्चिम आनंदनगर रोड पर चिन्हित जमीन पर होगा। जमीन को सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट ने बीते साल ही पास किया था। बेवाना की करीब 125 एकड़ से अधिक की भूमि में में कुछ एकड़ सरकारी जमीन है। बाकी किसानों की जमीन है। इस हिस्से के करीब 50 एकड़ जमीन में बटालियन की स्थापना होगी। जिन किसानों की भूमि इस इलाके में है, उन्हें राजस्व कर्मी पहले ही अवगत करा चुके हैं। मंजूरी और धन मिलने के बाद जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रकिया शुरू होगा। अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व ने अनुसार सीआईएसएफ मुख्यालय को बटालियन पोस्ट और प्रशिक्षण केंद्र के लिए पहले ही बेवाना की जमीन प्रस्तावित कर जमीन का लोकेशन और कीमत से अवगत करा दिया गया है। आगे की प्रकिया सरकार और सीआईएसएफ की ओर से करना था। वह भी पूरी हो गई है। अब जमीन अधिग्रहण की प्रकिया शुरू होगी。