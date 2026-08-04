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सीआईएसएफ की 2 बटालियन की बेवाना में होगी स्थापना, 50 करोड़ मंजूर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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अम्बेडकरनगर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की दो बटालियन स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और बेवाना में भूमि चिन्हित की गई है। यह बटालियन प्रदेश का पहला ट्रेनिंग सेंटर होगा और इससे 200 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

सीआईएसएफ की 2 बटालियन की बेवाना में होगी स्थापना, 50 करोड़ मंजूर

अम्बेडकरनगर। अरसे से जनपद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानि सीआईएसएफ बटालियन की स्थापित करने की कवायद हो रही थी। शासन प्रशासन की कवायद अब अंतिम मुकाम पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार के गृह विभाग ने अब सीआईएसएफ के दो बटालियन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। साथ ही करीब 50 एकड़ जमीन के लिए 50 करोड़ रुपए भी जारी हो गया है। बटालियन के लिए बेवाना में जमीन चिन्हित है। सीआईएसएफ बटालियन के दो यानि 200 जवानों का केंद्र सदर अकबरपुर तहसील के बेवाना में थाने के पश्चिम आनंदनगर रोड पर चिन्हित जमीन पर होगा। जमीन को सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट ने बीते साल ही पास किया था। बेवाना की करीब 125 एकड़ से अधिक की भूमि में में कुछ एकड़ सरकारी जमीन है। बाकी किसानों की जमीन है। इस हिस्से के करीब 50 एकड़ जमीन में बटालियन की स्थापना होगी। जिन किसानों की भूमि इस इलाके में है, उन्हें राजस्व कर्मी पहले ही अवगत करा चुके हैं। मंजूरी और धन मिलने के बाद जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रकिया शुरू होगा। अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व ने अनुसार सीआईएसएफ मुख्यालय को बटालियन पोस्ट और प्रशिक्षण केंद्र के लिए पहले ही बेवाना की जमीन प्रस्तावित कर जमीन का लोकेशन और कीमत से अवगत करा दिया गया है। आगे की प्रकिया सरकार और सीआईएसएफ की ओर से करना था। वह भी पूरी हो गई है। अब जमीन अधिग्रहण की प्रकिया शुरू होगी。

स्थापित होगा प्रदेश का पहला ट्रेनिंग सेंटर

सीआईएसएफ का गठन 1969 में हुआ था। यूपी में अभी इसका कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं हैं। जबकि बटालियन कार्यालय गाजियाबाद में है। जनपद में सीआईएसएफ बटालियन की स्थापना करने में तत्कालीन डीएम अविनाश सिंह ने विशेष रुचि लेते हुए प्रयास किया था। सीआईएसएफ स्थापना के कमिश्नर रहे डॉ अनिल पांडेय ने बताया कि बेवाना में प्रदेश का पहला ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित होगा।

200 को मिलेगा रोजगार

बवाना पूर्वांचल एक्सप्रेस के करीब है। बेवाना में औद्योगिक गलियारा स्थापित हो रहा है। इससे वर्तमान में जिले का सबसे तेजी से विकसित क्षेत्र बेवाना ही है। अब वेवाना में सीआईएसएफ बटालियन की स्थापना होगी। सीआईएसफ बटालियन के आसपास 200 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

सामान्य प्रश्न

सीआईएसएफ बटालियन की स्थापना कहां की जा रही है?
सीआईएसएफ बटालियन की स्थापना बेवाना में की जा रही है।
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