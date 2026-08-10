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जोनल वॉलीबॉल के तीन ग्रुपों में भागलपुर विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर की टीम ने सीआईएससीई रीजनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न वर्गों में कई खिताब जीते। प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 के बालक और बालिका वर्ग शामिल थे। समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

जोनल वॉलीबॉल के तीन ग्रुपों में भागलपुर विजेता

भागलपुर, वरीय संवाददाता। सीआईएससीई रीजनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 का रविवार को समापन हो गया। तीन दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन कार्मेल स्कूल में हो रहा था। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में भागलपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन ग्रुपों में विजेता और तीन ग्रुप में उपविजेता का खिताब हासिल किया है। इसमें छह जोन के बालक-बालिका की टीम हिस्सा ले रही थी। इसमें अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया था।

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अंडर-14 बालिका वर्ग

अंडर-14 बालिका वर्ग में भागलपुर विजेता जबकि रांची उपविजेता रही

अंडर-14 और अंडर-19 बालक

अंडर-14 बालक वर्ग में विजेता भागलपुर, उपविजेता रांची और तीसरे स्थान पर धनबाद रही। अंडर-19 बालक वर्ग में भागलपुर विजेता, उपविजेता रांची और तीसरे स्थान पर जमशेदपुर की टीम रही। अंडर-17 बालिका वर्ग में जमशेदपुर विजेता, उपविजेता भागलपुर और तीसरे स्थान पर धनबाद रही। अंडर-19 बालिका वर्ग में धनबाद विजेता, उपविजेता भागलपुर और तीसरा स्थान रांची को मिला। अंडर-17 बालक वर्ग में विजेता जमशेदपुर, उपविजेता भागलपुर और तीसरा स्थान धनबाद को मिला।

समापन समारोह

समापन के मौके पर मुख्य अतिथि 23 बिहार बटालियन के कर्नल रितेश मोहन, वॉलीबॉल संघ की उपाध्यक्ष डॉ. प्रीति शेखर, प्राचार्य सिस्टर आशा, मैनेजर सिस्टर सुजाता और उपप्रचार्या सिस्टर जैकलीन ने संयुक्त रूप से विजेताओं को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। स्कूल के पीआरओ राजेश कुमार साह ने बताया कि कार्यक्रम का संचालन खेल प्रशिक्षक राहिद अख्तर, नीलेश कुमार, राजेश कुमार साह व स्नेहा मरांडी के निरिक्षण में संपन्न हुआ। मंच संचालन अदीबा, दीक्षा, आशी रंजन ने किया।

सामान्य प्रश्न

सीआईएससीई रीजनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 का आयोजन कहां किया गया?
यह आयोजन कार्मेल स्कूल में किया गया।
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