रीजनल गर्ल्स वॉलीबॉल प्रतियोगिता में दिखा जज्बा
गुरुकुल एकेडमी में सीआईएससीई रीजनल गर्ल्स वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जोनों से 335 महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में कई टीमों ने अपने मैच जीतकर अगले चरण में जगह बनाई है। मुख्य अतिथि शिवाजी दुबे और अन्य विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे।
गुरुकुल एकेडमी में आयोजित सीआईएससीई रीजनल गर्ल्स वॉलीबॉल प्रतियोगिता पूरे उत्साह और खेल भावना के साथ जारी है। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जोनों की लगभग 335 महिला खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रही हैं। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि कोतवाली प्रभारी शिवाजी दुबे रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में दून इंटरनेशनल स्कूल के एमडी जगत चौधरी व गुरुनानक देव स्कूल के एमडी हरविंदर पाल सिंह उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नॉर्थ, कानपुर साउथ, लखनऊ नॉर्थ, लखनऊ साउथ, मेरठ एवं बनारस जोन की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि मेजबान गुरुकुल एकेडमी की टीम बरेली जोन का प्रतिनिधित्व कर रही है।
लीग मुकाबलों मे 14 वर्ग मे लखनऊ साउथ, मेरठ एवं गोरखपुर की टीमों ने शानदार खेल दिखाते हुए अपने-अपने मैच जीते। वहीं अंडर-17 वर्ग वर्ग में गोरखपुर, आगरा एवं लखनऊ नॉर्थ की टीमों ने जीत दर्ज की। जबकि अंडर-19 वर्ग में लखनऊ साउथ, लखनऊ नॉर्थ एवं कानपुर साउथ की टीमों ने विपक्षी टीमों को शिकस्त देकर अगले चरण में अपनी जगह पक्की की। प्रतियोगिता का सफल संचालन इवेंट इंचार्ज बृजमोहन मिश्रा के निर्देशन में किया जा रहा है। टीम कोच वंश सिंह तथा टीम मैनेजर निर्भीक अग्रवाल खिलाड़ियों का लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैच के दौरान कॉमेंटेटर की भूमिका रवीन्द्र गुप्ता व आरिफ ने बखूबी निभाई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक मुकेश अग्रवाल व अध्यक्ष वीरेन्द्र शुक्ला ने सभी अतिथियों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों का स्वागत किया।
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